नई दिल्ली: दिल्ली की जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन में लगातार लोगों को आना-जाना लगा हुआ है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और लोग शामिल हो रहे हैं. कुछ लोग रात को भी वहां रुक करके धरने को समर्थन दे रहे हैं ताकि संख्या कम होने पर पुलिस उन्हें हटा ना सके. गुजरात से प्रदर्शन में शामिल होने आई गुंजन ने बताया कि मैं दो दिन से यहां पर हूं. उन्होंने कहा कि रात में प्रोटेस्ट साइट पर रुकने में कोई ऐसा असुरक्षा महसूस नहीं होती. लेकिन, यहां पर वॉशरूम की समस्या है. कुछ वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं. कुछ खुले हैं तो उनकी सफाई नहीं हो रही है. बिजली और पानी की समस्या है. पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. रात में लाइट भी नहीं दी जा रही है. लाइट न होने की वजह से हम लोगों को फोन चार्ज करने में समस्या आ रही है. हमारा कहना है कि अगर यहां जैमर लगाकर इंटरनेट बंद कर ही दिया है तो फिर बिजली देने में क्या परेशानी है. हम अपना फोन चार्ज कर सकें इतनी बिजली तो मिलनी चाहिए.