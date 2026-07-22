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CJP Protest Delhi: सीजेपी ने ठुकराई सरकार की पेशकश, 'जंतर-मंतर आओ', 16 मेट्रो स्टेशन बंद, केजरीवाल का बड़ा हमला! - CJP PROTEST DELHI

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COCKROACH JANTA PARTY PROTEST JANTAR MANTAR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 7:20 PM IST

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राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन 33वें दिन भी लगातार जारी है. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए दो टूक कहा है कि सरकार को बातचीत के लिए जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर आना होगा. दूसरी ओर, 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 10 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं. सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, जिस पर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. वहीं, मेदांता अस्पताल में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्रियों ने देर रात मुलाकात की. पूरी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध प्रदर्शन 33वें दिन भी लगातार जारी है. सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए दो टूक कहा है कि सरकार को बातचीत के लिए जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर आना होगा. दूसरी ओर, 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 10 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं. सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, जिस पर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. वहीं, मेदांता अस्पताल में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्रियों ने देर रात मुलाकात की. पूरी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को अंत तक देखें.

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