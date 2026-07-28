पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर से लेकर देशभर में हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने ऐलान किया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर FIR दर्ज नहीं होगी, और जो मामले दर्ज हो चुके हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा.

इससे पहले CJP ने पुलिस कार्रवाई को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी. इस बीच, एक बड़ी राजनीतिक हलचल में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJP के फंड में 1 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है. साथ ही, 20 जुलाई के 'संसद मार्च' के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के फोटो और वीडियो सुरक्षित रखने के लिए पार्टी ने 'साक्षी' नाम का एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.