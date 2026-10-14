कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके साथ गिरफ्तार किए गए अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। इन नेताओं को जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था, जिसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है।