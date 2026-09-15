CJI सूर्यकांत ने बताया, न्यायपालिका की असली ताकत क्या है?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जनता के भरोसे को न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत बताया है. उन्होंने कहा कि अदालतों की वैधता सिर्फ फैसले से नहीं, बल्कि फैसला देने की निष्पक्ष प्रक्रिया से तय होती है. यानी मुकदमा हारने वाला व्यक्ति भी अगर यह महसूस करे कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार हुआ है, तो न्यायपालिका पर उसका भरोसा कायम रहता है। CJI के मुताबिक, सिर्फ लोगों की पसंद के मुताबिक फैसला आना ही भरोसे का आधार नहीं है। भरोसा तब बनता है, जब फैसले की प्रक्रिया और उसके पीछे के कारण स्पष्ट हों. इसी संदर्भ में उन्होंने पारदर्शिता और रचनात्मक आलोचना को भी जरूरी बताया। उनका कहना है कि न्यायपालिका भी सूचनापूर्ण और रचनात्मक आलोचना से ऊपर नहीं है. CJI ने ये भी कहा कि अदालतों की जटिल प्रक्रिया कई बार लोगों को न्याय व्यवस्था से दूर महसूस करा सकती है. इसलिए पारदर्शिता सिर्फ खुली सुनवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैसलों के पीछे के कारण भी लोगों के सामने होने चाहिए.