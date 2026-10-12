CJI सूर्यकांत ने राहुल और खड़गे से मिलने से किया इनकार, कहा- SC में विचाराधीन है SIR का मामला

CJI सूर्यकांत ने SIR और कथित 'वोट चोरी' मुद्दे पर लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI को पत्र लिखकर आज शाम 4 से 5 बजे के बीच उनसे मिलने का समय मांगा था. इसमें उन्होंने कथित 'वोट चोरी' खत्म करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR को रोकने और पेपर बैलेट फॉर्मेट पर वापस जाने की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा था. विपक्षी पार्टियों ने अपनी मांगों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने इसे 'चलो दिल्ली- डेमोक्रेसी के लिए मार्च' नाम दिया है. इसके लिए इंडिया ब्लॉक के नेता दोपहर डेढ़ बजे कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन पर इकट्ठा होंगे. इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों को शाम चार बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है. राहुल गांधी की मीटिंग के रिक्वेस्ट के जवाब में CJI सूर्यकांत ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता और कांग्रेस लीडर से ज्यूडिशियल साइड पर एक पिटीशन फाइल करने को कहा, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.