भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा, “कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा.”यह मामला सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? भूषण ने कहा, "मैं भी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था." सीजेआई ने कहा, "कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा." भूषण ने कहा, “कोई भी आप पर आरोप नहीं लगाएगा लेकिन मुझे अब भी लगता है…” सीजेआई ने जवाब दिया कि शायद आप ऐसा न करें. भूषण ने कहा, "लेकिन बेहतर होगा कि आप इस मामले की सुनवाई न करें. शायद, मेरे हिसाब से, यह सबसे अच्छा होगा कि इसे ऐसी बेंच को भेजा जाए जिसमें कोई होने वाला चीफ जस्टिस न हो." सीजेआई ने यह कहते हुए कि जैसा मैंने सोचा था और आगे कहा, “अब, मुझे यह मामला एक ऐसी बेंच को भेजना चाहिए जहां जस्टिस चीफ जस्टिस बनने की लाइन में न हों. तब, कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है.”.