ETV Bharat / Videos

CJI ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले से खुद को अलग किया - ELECTION COMMISSIONER APPOINTMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CJI ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले से खुद को अलग किया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा, “कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा.”यह मामला सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? भूषण ने कहा, "मैं भी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था." सीजेआई ने कहा, "कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा." भूषण ने कहा, “कोई भी आप पर आरोप नहीं लगाएगा लेकिन मुझे अब भी लगता है…” सीजेआई ने जवाब दिया कि शायद आप ऐसा न करें. भूषण ने कहा, "लेकिन बेहतर होगा कि आप इस मामले की सुनवाई न करें. शायद, मेरे हिसाब से, यह सबसे अच्छा होगा कि इसे ऐसी बेंच को भेजा जाए जिसमें कोई होने वाला चीफ जस्टिस न हो." सीजेआई ने यह कहते हुए कि जैसा मैंने सोचा था और आगे कहा, “अब, मुझे यह मामला एक ऐसी बेंच को भेजना चाहिए जहां जस्टिस चीफ जस्टिस बनने की लाइन में न हों. तब, कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है.”.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा, “कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा.”यह मामला सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? भूषण ने कहा, "मैं भी इसी सवाल के बारे में सोच रहा था." सीजेआई ने कहा, "कोई मुझ पर हितों का टकराव का आरोप लगाएगा." भूषण ने कहा, “कोई भी आप पर आरोप नहीं लगाएगा लेकिन मुझे अब भी लगता है…” सीजेआई ने जवाब दिया कि शायद आप ऐसा न करें. भूषण ने कहा, "लेकिन बेहतर होगा कि आप इस मामले की सुनवाई न करें. शायद, मेरे हिसाब से, यह सबसे अच्छा होगा कि इसे ऐसी बेंच को भेजा जाए जिसमें कोई होने वाला चीफ जस्टिस न हो." सीजेआई ने यह कहते हुए कि जैसा मैंने सोचा था और आगे कहा, “अब, मुझे यह मामला एक ऐसी बेंच को भेजना चाहिए जहां जस्टिस चीफ जस्टिस बनने की लाइन में न हों. तब, कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है.”.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSION APPOINTMENTS
ELECTION COMMISSIONER
CHIEF JUSTICE OF INDIA
CJI
ELECTION COMMISSIONER APPOINTMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रही है जोरदार टक्कर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: खड़गपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रही है जोरदार टक्कर

March 20, 2026 at 10:34 PM IST
सप्लीमेंट्री लिस्ट पर अनिश्चितता

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: सप्लीमेंट्री लिस्ट पर अनिश्चितता, अधर में 60 लाख वोटरों का भविष्य

March 20, 2026 at 10:06 PM IST
विश्व पोखाल दिवस

विश्व पोखाल दिवस: ओडिशा की पहचान, परंपरा और संस्कृति से जुड़े भोजन का उत्सव

March 20, 2026 at 10:06 PM IST
पैरा-एथलीट की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद

पैरा-एथलीट की एक पैर से दुनिया जीतने की जिद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं 5 मेडल, लोकेश मंत्र की कहानी

March 20, 2026 at 10:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.