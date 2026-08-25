हवाई सुरक्षा पर सरकार का बड़ा कदम, अब हर पायलट का होगा डोप टेस्ट; उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ऐलान - AIR INDIA INCIDENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 25, 2026 at 9:04 PM IST
हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि सरकार साल में कम से कम एक बार सभी पायलटों का रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. मौजूदा नियमों के तहत अभी हर साल केवल 10% पायलटों की ही टेस्टिंग होती है, लेकिन सरकार इसे 100% करने की रणनीति बना रही है.
यह अहम चर्चा एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट में हुई हालिया घटना के बाद तेज हुई है, जिसकी जांच AAIB कर रही है. नए नियमों के तहत अगर किसी पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे तुरंत उड़ान ड्यूटी से हटा दिया जाएगा. पहली बार पॉजिटिव आने पर मेडिकल जांच और काउंसलिंग होगी, जबकि बार-बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि सरकार साल में कम से कम एक बार सभी पायलटों का रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. मौजूदा नियमों के तहत अभी हर साल केवल 10% पायलटों की ही टेस्टिंग होती है, लेकिन सरकार इसे 100% करने की रणनीति बना रही है.
यह अहम चर्चा एयर इंडिया की फुकेत-दिल्ली फ्लाइट में हुई हालिया घटना के बाद तेज हुई है, जिसकी जांच AAIB कर रही है. नए नियमों के तहत अगर किसी पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे तुरंत उड़ान ड्यूटी से हटा दिया जाएगा. पहली बार पॉजिटिव आने पर मेडिकल जांच और काउंसलिंग होगी, जबकि बार-बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.