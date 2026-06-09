पश्चिम बंगाल में जाली हस्ताक्षर मामले की जांच, ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास में CID की रेड - CID RAID IN MAMTA HOUSE
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Published : June 9, 2026 at 11:00 PM IST
विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षर के मामले में पश्चिम बंगाल CID ने कोलकाता के कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर छापेमारी की. CID की टीम जब ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची तो वहां, पहले से सुरक्षाकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की.. दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस हुई.. फिर CID की टीम अंदर दाखिल हुई.. और तलाशी शुरू की.
दरअसल, विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नामित किए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को जो प्रस्ताव सौंपे गए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों के कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद CID ने पार्टी नेताओं को नोटिस जारी किए थे. CID का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर ममता बनर्जी के परिसर में ये तलाशी ली गई. टीएमसी ने CID की इसे बदले की कार्रवाई बताया है.
विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षर के मामले में पश्चिम बंगाल CID ने कोलकाता के कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर छापेमारी की. CID की टीम जब ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची तो वहां, पहले से सुरक्षाकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की.. दोनों के बीच थोड़ी देर तक बहस हुई.. फिर CID की टीम अंदर दाखिल हुई.. और तलाशी शुरू की.
दरअसल, विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नामित किए जाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को जो प्रस्ताव सौंपे गए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों के कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद CID ने पार्टी नेताओं को नोटिस जारी किए थे. CID का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से दिए गए जवाब के आधार पर ममता बनर्जी के परिसर में ये तलाशी ली गई. टीएमसी ने CID की इसे बदले की कार्रवाई बताया है.