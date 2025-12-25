ETV Bharat / Videos

क्रिसमस की रौनक से जगमगा उठा शिमला, क्राइस्ट चर्च में गूंजी प्रार्थनाएं, हर तरफ दिखा आस्था का माहौल - SHIMLA CHRISTMAS CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
क्रिसमस की रौनक से जगमगा उठा शिमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शिमला इस वक्त क्रिसमस और नए साल के जश्न में पूरी तरह रंगी हुई नजर आ रही है. गुरुवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में प्रार्थनाओं, कैरल्स और रोशनी के बीच आस्था का माहौल देखने को मिला. माल रोड और रिज क्षेत्र को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है. बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. विंटर कार्निवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव म्यूजिक ने जश्न को और खास बना दिया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. क्रिसमस के साथ ही नए साल के स्वागत को लेकर भी लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

शिमला: शिमला इस वक्त क्रिसमस और नए साल के जश्न में पूरी तरह रंगी हुई नजर आ रही है. गुरुवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में प्रार्थनाओं, कैरल्स और रोशनी के बीच आस्था का माहौल देखने को मिला. माल रोड और रिज क्षेत्र को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है. बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. विंटर कार्निवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव म्यूजिक ने जश्न को और खास बना दिया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. क्रिसमस के साथ ही नए साल के स्वागत को लेकर भी लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHRIST CHURCH SHIMLA
SHIMLA WINTER CARNIVAL 2025
CHRISTMAS NEW YEAR HIMACHAL
NEW YEAR CELEBRATION SHIMLA
SHIMLA CHRISTMAS CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कुल्लू में दो कार खाई में गिरी

अचानक चल पड़ी रोड पर खड़ी कार, सड़क किनारे पार्क दूसरी गाड़ी को लेते हुए खाई में गिरी, देखें VIDEO

December 20, 2025 at 9:46 PM IST
Major Accident in Dalhousie Panchpula

डलहौजी में पर्यटकों के सवार होते ही खाई में लुढ़कने लगी गाड़ी, फिर जो हुआ...

December 17, 2025 at 4:46 PM IST
IND vs SA 3rd T20I Dharamshala HPCA Stadium

धर्मशाला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला, क्रिकेट फैंस खासा उत्साहित

December 14, 2025 at 6:30 PM IST
सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर

हिमाचल में बोलेरो, वॉल्वो या ऑल्टो कार, किसमें आएगी किसकी सरकार ?

December 12, 2025 at 7:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.