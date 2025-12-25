क्रिसमस की रौनक से जगमगा उठा शिमला, क्राइस्ट चर्च में गूंजी प्रार्थनाएं, हर तरफ दिखा आस्था का माहौल - SHIMLA CHRISTMAS CELEBRATION
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 4:48 PM IST
शिमला: शिमला इस वक्त क्रिसमस और नए साल के जश्न में पूरी तरह रंगी हुई नजर आ रही है. गुरुवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित क्राइस्ट चर्च में प्रार्थनाओं, कैरल्स और रोशनी के बीच आस्था का माहौल देखने को मिला. माल रोड और रिज क्षेत्र को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है. बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. विंटर कार्निवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव म्यूजिक ने जश्न को और खास बना दिया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. क्रिसमस के साथ ही नए साल के स्वागत को लेकर भी लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.
