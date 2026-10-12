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चेन्नई के गुप्त भक्त की अनूठी भक्ति: बाण माता के लिए भेजी साढ़े 3 किलो हरी इलायची की माला

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बाण माता के लिए हरी इलायची की माला (ETV Bharat Chittorgarh)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 12, 2026 at 4:50 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के ऐतिहासिक दुर्ग में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला. मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता मंदिर में माता रानी का साढ़े तीन किलो हरी इलायची से भव्य और सुगंधित श्रृंगार किया गया. इस विशेष माला को चेन्नई के एक अज्ञात भक्त ने भेजा है, जो पिछले 6 वर्षों से गुप्त रूप से नवरात्र पर ड्राई फ्रूट्स और लौंग जैसी सामग्रियों से माता का श्रृंगार करवा रहे हैं. इस दिव्य श्रृंगार से पूरा मंदिर परिसर इलायची की महक से सराबोर हो उठा. इसके अलावा दुर्ग स्थित अन्नपूर्णा माता और काल भैरव मंदिर में भी विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. नवरात्र के नौ दिनों तक माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

चित्तौड़गढ़: जिले के ऐतिहासिक दुर्ग में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला. मेवाड़ राजघराने की कुलदेवी बाण माता मंदिर में माता रानी का साढ़े तीन किलो हरी इलायची से भव्य और सुगंधित श्रृंगार किया गया. इस विशेष माला को चेन्नई के एक अज्ञात भक्त ने भेजा है, जो पिछले 6 वर्षों से गुप्त रूप से नवरात्र पर ड्राई फ्रूट्स और लौंग जैसी सामग्रियों से माता का श्रृंगार करवा रहे हैं. इस दिव्य श्रृंगार से पूरा मंदिर परिसर इलायची की महक से सराबोर हो उठा. इसके अलावा दुर्ग स्थित अन्नपूर्णा माता और काल भैरव मंदिर में भी विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. नवरात्र के नौ दिनों तक माता रानी के नौ अलग-अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

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