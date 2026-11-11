एनवीडिया बॉस की जासूसी करने की आरोपी चीनी महिला हांगकांग पासपोर्ट पर ताइवान में घुसी

एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग के साथ अफेयर के दौरान चीन के लिए जासूसी करने की आरोपी महिला ने ताइवान में घुसने के लिए हांगकांग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया. द्वीप की आव्रजन एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं. जेन्सेन हुआंग ने माना है कि उनका सिंगापुर की मेगास्पीड में काम करने वाली चीनी पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ अफेयर था. अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि एलिस हुआंग चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी. बीजिंग ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है. एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि उसने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनका एलिस हुआंग से कोई रिश्ता नहीं है. राष्ट्रीय आव्रजन एजेंसी के डायरेक्टर-जनरल लिन हॉर्नग-एन ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारी सरकार की संबंधित एजेंसियों को संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी की पूरी जानकारी है." उन्होंने कन्फर्म किया कि एलिस हुआंग ने ताइवान में एंट्री करने के लिए हांगकांग पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. "हमें उसके सभी जरूरी एंट्री और एग्ज़िट रिकॉर्ड के बारे में पता था." आम तौर पर हांगकांग पासपोर्ट धारक के लिए ताइवान में एंट्री करना, मेनलैंड चीनी पासपोर्ट धारक के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है, जिन्हें वहां जाने के लिए विशेष अनुमति के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है. ये और रोक कुछ हद तक चीन और ताइवान के बीच मुश्किल रिश्तों की वजह से हैं, जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने की कसम खाई है.