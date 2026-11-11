ETV Bharat / Videos

एनवीडिया बॉस की जासूसी करने की आरोपी चीनी महिला हांगकांग पासपोर्ट पर ताइवान में घुसी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एनवीडिया बॉस की जासूसी मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग के साथ अफेयर के दौरान चीन के लिए जासूसी करने की आरोपी महिला ने ताइवान में घुसने के लिए हांगकांग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया. द्वीप की आव्रजन एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं. जेन्सेन हुआंग ने माना है कि उनका सिंगापुर की मेगास्पीड में काम करने वाली चीनी पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ अफेयर था. अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि एलिस हुआंग चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी. बीजिंग ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है. एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि उसने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनका एलिस हुआंग से कोई रिश्ता नहीं है. राष्ट्रीय आव्रजन एजेंसी के डायरेक्टर-जनरल लिन हॉर्नग-एन ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारी सरकार की संबंधित एजेंसियों को संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी की पूरी जानकारी है." उन्होंने कन्फर्म किया कि एलिस हुआंग ने ताइवान में एंट्री करने के लिए हांगकांग पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. "हमें उसके सभी जरूरी एंट्री और एग्ज़िट रिकॉर्ड के बारे में पता था." आम तौर पर हांगकांग पासपोर्ट धारक के लिए ताइवान में एंट्री करना, मेनलैंड चीनी पासपोर्ट धारक के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है, जिन्हें वहां जाने के लिए विशेष अनुमति के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है. ये और रोक कुछ हद तक चीन और ताइवान के बीच मुश्किल रिश्तों की वजह से हैं, जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने की कसम खाई है.

एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग के साथ अफेयर के दौरान चीन के लिए जासूसी करने की आरोपी महिला ने ताइवान में घुसने के लिए हांगकांग का पासपोर्ट इस्तेमाल किया. द्वीप की आव्रजन एजेंसी ने बुधवार को कहा कि अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं. जेन्सेन हुआंग ने माना है कि उनका सिंगापुर की मेगास्पीड में काम करने वाली चीनी पूर्व एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ अफेयर था. अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि एलिस हुआंग चीनी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी. बीजिंग ने जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है. एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि उसने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और को-फाउंडर जेन्सेन हुआंग के खिलाफ जांच शुरू की है, जिनका एलिस हुआंग से कोई रिश्ता नहीं है. राष्ट्रीय आव्रजन एजेंसी के डायरेक्टर-जनरल लिन हॉर्नग-एन ने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारी सरकार की संबंधित एजेंसियों को संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी की पूरी जानकारी है." उन्होंने कन्फर्म किया कि एलिस हुआंग ने ताइवान में एंट्री करने के लिए हांगकांग पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. "हमें उसके सभी जरूरी एंट्री और एग्ज़िट रिकॉर्ड के बारे में पता था." आम तौर पर हांगकांग पासपोर्ट धारक के लिए ताइवान में एंट्री करना, मेनलैंड चीनी पासपोर्ट धारक के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है, जिन्हें वहां जाने के लिए विशेष अनुमति के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है. ये और रोक कुछ हद तक चीन और ताइवान के बीच मुश्किल रिश्तों की वजह से हैं, जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने की कसम खाई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINESE SPY ALICE HUANG
WHO IS ALICE HUANG
JENSEN HUANG AFFAIR
NVIDIA

संबंधित ख़बरें

CRPF कैंप पर आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, तीन जवान घायल

November 11, 2026 at 6:28 PM IST
कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1

एक बार फिर से दुनिया भर में फैला रहा है कोरोनावायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1, जानिए इसके लक्षण और रिस्क फैक्टर्स

November 11, 2026 at 6:21 PM IST
AIR INDIA FLIGHT AI 772 HIJACK THREAT

कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट को मिली हाईजैक की धमकी, टॉयलेट में लिपस्टिक से लिखा मिला नोट; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

November 11, 2026 at 5:02 PM IST
जनगणना 2027

Explainer- जनगणना 2027: आपके घर आएंगे 40 सवाल, जाति से लेकर बैंक खाते तक की जानकारी लेगी सरकार; जानिए क्या-क्या बदलने वाला है?

November 11, 2026 at 3:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.