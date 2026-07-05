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'जापानी पीएम ने नहीं पीया भारत का पानी', भारत-जापान की दोस्ती से बौखलाए चीन ने किया दावा - JAPANESE PM INDIA TOUR

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चीन का दावा, जापानी पीएम ने नहीं पीया भारत का पानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 5:23 PM IST

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भारत और जापान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. जापान में सरकार चाहे किसी पार्टी की हो.. उनका भारत से काफी गहरा रिश्ता रहा है और यही बात चीन हमेशा से चीन को चुभती रही है. इसका ताजा उदाहरण है. चीन की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का हालिया भारत दौरा. उनके इस दौरे को लेकर चीन ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है. ताकाइची के वापस स्वदेश लौटने के बाद चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान की पीएम ताकाइची भारत यात्रा पर थीं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी "छोटी बहन" बताया, फिर भी ताकाइची ने भारत का पानी पीना मुनासिब नहीं समझा. अखबार के अनुसार जापानी पीएम अपना पानी जापान से लेकर आई थीं और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उसी पानी का इस्तेमाल किया. अखबार ने इसे उनका भारत के प्रति अनादर कर दिया है. उसने इसे विरोधाभासी व्यवहार बताया है और कहा कि यह भारत के प्रति जापान के दिखावटी और सतही रवैये को दिखाता है. 

भारत और जापान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. जापान में सरकार चाहे किसी पार्टी की हो.. उनका भारत से काफी गहरा रिश्ता रहा है और यही बात चीन हमेशा से चीन को चुभती रही है. इसका ताजा उदाहरण है. चीन की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का हालिया भारत दौरा. उनके इस दौरे को लेकर चीन ने भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है. ताकाइची के वापस स्वदेश लौटने के बाद चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान की पीएम ताकाइची भारत यात्रा पर थीं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी "छोटी बहन" बताया, फिर भी ताकाइची ने भारत का पानी पीना मुनासिब नहीं समझा. अखबार के अनुसार जापानी पीएम अपना पानी जापान से लेकर आई थीं और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उसी पानी का इस्तेमाल किया. अखबार ने इसे उनका भारत के प्रति अनादर कर दिया है. उसने इसे विरोधाभासी व्यवहार बताया है और कहा कि यह भारत के प्रति जापान के दिखावटी और सतही रवैये को दिखाता है. 

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