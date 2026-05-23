चीन की कोयला खदान में भयानक गैस विस्फोट…82 मजदूरों की मौत, 9 अब भी फंसे - CHINA MINE BLAST
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Published : May 23, 2026 at 5:40 PM IST
चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित लियुशेन्यू कोयला भंडार में भीषण गैस विस्फोट ने भारी तबाही मचाई. सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में अब तक 82 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं. यह धमाका शुक्रवार शाम अचानक हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने तत्काल जांच और राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है. उप-प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग भी मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं.
चीन के शांक्सी प्रांत में स्थित लियुशेन्यू कोयला भंडार में भीषण गैस विस्फोट ने भारी तबाही मचाई. सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में अब तक 82 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं. यह धमाका शुक्रवार शाम अचानक हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने तत्काल जांच और राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है. उप-प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग भी मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं.