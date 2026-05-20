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पश्चिम एशिया संकट पर चीन-रूस की बड़ी बैठक…शी जिनपिंग बोले- हालात ‘नाजुक मोड़’ पर - XI JINPING

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China Russia meeting on Middle East crisis (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 9:00 PM IST

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में पश्चिम एशिया संकट पर अहम बैठक की. शी जिनपिंग ने ईरान-इजराइल तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि हालात “नाजुक मोड़” पर पहुंच चुके हैं और तुरंत युद्धविराम जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि संघर्ष जारी रहने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती हैं. बैठक ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ी हुई है. चीन और रूस दोनों ईरान के करीबी रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त सहयोग बढ़ाने और लगभग 40 नए समझौतों पर काम करने पर सहमति जताई.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में पश्चिम एशिया संकट पर अहम बैठक की. शी जिनपिंग ने ईरान-इजराइल तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि हालात “नाजुक मोड़” पर पहुंच चुके हैं और तुरंत युद्धविराम जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि संघर्ष जारी रहने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती हैं. बैठक ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ी हुई है. चीन और रूस दोनों ईरान के करीबी रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त सहयोग बढ़ाने और लगभग 40 नए समझौतों पर काम करने पर सहमति जताई.

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