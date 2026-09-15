ETV Bharat / Videos

LAC पर चीन ने घटाई सैनिकों की तैनाती, भारत की तैयारी कितनी मजबूत?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LAC पर चीन ने घटाई सैनिकों की तैनाती (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत-चीन सीमा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. रक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में LAC पर चीन ने अपनी सैनिक तैनाती में कटौती की है. रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमाओं के सामने चीनी सेना यानी PLA की तैनाती में काफी कमी देखी गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC से लगे इलाकों और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10-10 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड आकार की सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं. वहीं, भारत की स्थिति पर रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि LAC के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत है. सेना पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

भारत-चीन सीमा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. रक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में LAC पर चीन ने अपनी सैनिक तैनाती में कटौती की है. रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमाओं के सामने चीनी सेना यानी PLA की तैनाती में काफी कमी देखी गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC से लगे इलाकों और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10-10 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड आकार की सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं. वहीं, भारत की स्थिति पर रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि LAC के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत है. सेना पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TROOPS ON LAC
PLA
DEFENCE MINISTRY
INDIA CHINA BORDER
CHINA REDUCED DEPLOYMENT OF TROOPS

संबंधित ख़बरें

आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हचारों भक्त

महाकाल की थीम पर सजा मुंबई के लालबागचा राजा का दरबार, आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हजारों भक्त

September 14, 2026 at 11:05 PM IST
जानें देशभर का मौसम

गुजरात में जलभराव से हाहाकार, केदारनाथ यात्रा रुकी; यूपी-बिहार में बाढ़ से लाखों बेहाल, जानें देशभर का मौसम

September 14, 2026 at 10:51 PM IST
CJP प्रदर्शन में मारपीट का मामला

CJP प्रदर्शन में मारपीट का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज का आरोप, राजनीतिक वजहों से हुई गिरफ्तारी, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

September 14, 2026 at 9:29 PM IST
महिला बाइक राइडर को कार ने मारी टक्कर

गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार ने मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हिट एंड रन केस

September 14, 2026 at 9:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.