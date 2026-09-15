LAC पर चीन ने घटाई सैनिकों की तैनाती, भारत की तैयारी कितनी मजबूत?

भारत-चीन सीमा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. रक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में LAC पर चीन ने अपनी सैनिक तैनाती में कटौती की है. रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमाओं के सामने चीनी सेना यानी PLA की तैनाती में काफी कमी देखी गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC से लगे इलाकों और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10-10 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड आकार की सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं. वहीं, भारत की स्थिति पर रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि LAC के सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत है. सेना पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.