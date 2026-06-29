ETV Bharat / Videos

अरुणाचल में चीनी अतिक्रमण का दावा! स्थानीय संगठन बोला- भारतीय क्षेत्र में सड़क, पुल और सैन्य ढांचे बनाए - CHINA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
China Encroachment Arunachal Pradesh (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 2:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अरुणाचल प्रदेश के ताक्सिंग क्षेत्र से चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. स्थानीय संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि चीनी पीएलए ने भारतीय क्षेत्र के भीतर सड़कें, पुल और सैन्य ढांचे विकसित किए हैं. संगठन का कहना है कि इससे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक चरागाह भूमि, शिकार क्षेत्र और पुश्तैनी इलाकों पर असर पड़ा है. दावों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी जिला प्रशासन को सौंपी गई हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर सीमा क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. फिलहाल इन आरोपों पर भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

अरुणाचल प्रदेश के ताक्सिंग क्षेत्र से चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. स्थानीय संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया है कि चीनी पीएलए ने भारतीय क्षेत्र के भीतर सड़कें, पुल और सैन्य ढांचे विकसित किए हैं. संगठन का कहना है कि इससे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक चरागाह भूमि, शिकार क्षेत्र और पुश्तैनी इलाकों पर असर पड़ा है. दावों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी जिला प्रशासन को सौंपी गई हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. संगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर सीमा क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. फिलहाल इन आरोपों पर भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUNACHAL PRADESH
BORDER
PLA ENCROACHMENT
INDIA CHINA
CHINA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Sonam Wangchuk Hunger Strike 2026

जंतर-मंतर पर आंदोलन तेज, भूख हड़ताल के दूसरे दिन सोनम वांगचुक की देशभर के युवाओं से बड़ी अपील

June 29, 2026 at 2:18 PM IST
वेनेजुएला में मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

वेनेजुएला में मलबे में जिंदगी की तलाश जारी, मरने वालों की संख्या 1430, 68 हजार से ज्यादा लोग लापता

June 28, 2026 at 11:00 PM IST
भारत ने कराची आतंकी हमले के आरोपों पर दिया जवाब

'अपने अंदर झांके पाकिस्तान...': भारत ने कराची आतंकी हमले के आरोपों पर दिया जवाब

June 28, 2026 at 10:41 PM IST
भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक

जंतर मंतर CJP Protest: छात्र नेताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक

June 28, 2026 at 9:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.