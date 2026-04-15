ETV Bharat / Videos

चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबरों को किया खारिज - CHINA DISMISSES REPORTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
चीन का मिलिट्री मदद की खबरों से इनकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

 चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबर को खारिज कर दिया है. इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि चीन ईरान को सैन्य मदद दे रहा है. लिन ने कहा कि अगर अमेरिका इन रिपोर्ट्स के आधार पर चीन पर टैरिफ लगाता है, तो चीन जवाबी कदम उठाएगा. इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, लेकिन वह युद्ध खत्म होते देखना चाहेंगे. ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. वह इसे भी खत्म होते देखना चाहेंगे. वह निश्चित रूप से इसे खत्म होते देखना चाहते हैं. हर कोई, मैं भी इसे खत्म होते देखना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के ग्रुप को परमाणु हथियार नहीं दे सकते जिन्होंने 47 सालों से सिर्फ तबाही मचाई है." यूएस इंटेलिजेंस इनपुट्स और चीनी लीडरशिप के साथ संभावित कम्युनिकेशन के बारे में सीएनएन के एक सवाल के जवाब में, ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने इस मामले पर सीधे शी से बात नहीं की है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर बीजिंग ने तेहरान को मिलिट्री सपोर्ट दिया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. ट्रंप ने कहा, "अगर चीन ऐसा करता है, तो चीन को बड़ी समस्याएं होंगी, ठीक है?" इन डेवलपमेंट्स के बीच, ट्रंप ने कन्फर्म किया कि उनका चीन का पहले से स्थगित किया गया विजिट अगले महीने के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है. ट्रुथ सोशल पर एक डिटेल्ड पोस्ट में, ट्रंप ने बदले हुए शेड्यूल को कन्फर्म किया और वाशिंगटन और बीजिंग के बीच आपसी राजनयिक बातचीत के प्लान बताए. "चीन के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मीटिंग, जो पहले ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से स्थगित हो गई थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है और यह 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी. उन्होंने कहा, "फर्स्ट लेडी मेलानिया और मैं इस साल बाद में वाशिंगटन, डीसी में राष्ट्रपति शी और मैडम पेंग की भी मेजबानी करेंगे."

 चीन ने ईरान को मिलिट्री मदद देने की खबर को खारिज कर दिया है. इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि चीन ईरान को सैन्य मदद दे रहा है. लिन ने कहा कि अगर अमेरिका इन रिपोर्ट्स के आधार पर चीन पर टैरिफ लगाता है, तो चीन जवाबी कदम उठाएगा. इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, लेकिन वह युद्ध खत्म होते देखना चाहेंगे. ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. वह इसे भी खत्म होते देखना चाहेंगे. वह निश्चित रूप से इसे खत्म होते देखना चाहते हैं. हर कोई, मैं भी इसे खत्म होते देखना चाहता हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के ग्रुप को परमाणु हथियार नहीं दे सकते जिन्होंने 47 सालों से सिर्फ तबाही मचाई है." यूएस इंटेलिजेंस इनपुट्स और चीनी लीडरशिप के साथ संभावित कम्युनिकेशन के बारे में सीएनएन के एक सवाल के जवाब में, ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने इस मामले पर सीधे शी से बात नहीं की है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर बीजिंग ने तेहरान को मिलिट्री सपोर्ट दिया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे. ट्रंप ने कहा, "अगर चीन ऐसा करता है, तो चीन को बड़ी समस्याएं होंगी, ठीक है?" इन डेवलपमेंट्स के बीच, ट्रंप ने कन्फर्म किया कि उनका चीन का पहले से स्थगित किया गया विजिट अगले महीने के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है. ट्रुथ सोशल पर एक डिटेल्ड पोस्ट में, ट्रंप ने बदले हुए शेड्यूल को कन्फर्म किया और वाशिंगटन और बीजिंग के बीच आपसी राजनयिक बातचीत के प्लान बताए. "चीन के बहुत सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी मीटिंग, जो पहले ईरान में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से स्थगित हो गई थी, उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है और यह 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी. उन्होंने कहा, "फर्स्ट लेडी मेलानिया और मैं इस साल बाद में वाशिंगटन, डीसी में राष्ट्रपति शी और मैडम पेंग की भी मेजबानी करेंगे."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA
CHINA DISMISSES REPORTS
MILITARY AID TO IRAN
TRUMP
CHINA DISMISSES REPORTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी

केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी दी, पंजाब की आप सरकार ने वापस ली थी

April 15, 2026 at 9:22 PM IST
सीएम स्टालिन की चेतावनी

'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान

April 15, 2026 at 8:36 PM IST
President Donald Trump says the conflict with Iran is 'nearing its end'

ईरान के साथ टकराव 'खत्म होने के करीब', राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा बयान

April 15, 2026 at 8:34 PM IST
इटली-इजराइल संबंधों में बढ़ा तनाव

ईरान संघर्ष के बीच इटली-इजराइल संबंधों में बढ़ा तनाव

April 15, 2026 at 8:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.