ETV Bharat / Videos

दिल्ली: स्कूल के रंगमंच से बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दर्शकों का दिल, अभिभावकों की भर आई आंखें - DELHI FAHIAN INTERNATIONAL SCHOOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रंगमंच से बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दर्शकों का दिल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली के सोनिया विहार, भजनपुरा, ताहिरपुर और साउथ दिल्ली से आए बच्चों ने जब एक साथ मंच साझा किया, तो रंगमंच ने एकता और भाईचारे की तस्वीर पेश की.सिविल लाइंस में आयोजित इस कार्यक्रम में हर प्रस्तुति के साथ तालियों की गूंज बढ़ती गई और दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था. मौका था फ़ाहान इंटरनेशनल का सांस्कृितक मंच. यहां 4 साल से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों ने इस मंच पर देशभक्ति, सांस्कृतिक लोकनाट्य, सामाजिक संदेशों से भरे नाटक, हिंदी और अंग्रेज़ी प्रस्तुतियों के ज़रिए यह दिखा दिया कि रंगमंच बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है.रंगमंच की खास बात यह रही कि यहाँ बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी भावनात्मक रूप से जुड़े दिखाई दिए मंच पर जब देशभक्ति या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर नाटक प्रस्तुत हुए, तो कई अभिभावकों की आंखें नम हो गईं एक नाटक में बच्ची के आर्मी में जाने के सपने को दिखाया गया, जिसने यह संदेश दिया कि सपनों की उड़ान को रोका नहीं जा सकता.

नई दिल्ली : दिल्ली के सोनिया विहार, भजनपुरा, ताहिरपुर और साउथ दिल्ली से आए बच्चों ने जब एक साथ मंच साझा किया, तो रंगमंच ने एकता और भाईचारे की तस्वीर पेश की.सिविल लाइंस में आयोजित इस कार्यक्रम में हर प्रस्तुति के साथ तालियों की गूंज बढ़ती गई और दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था. मौका था फ़ाहान इंटरनेशनल का सांस्कृितक मंच. यहां 4 साल से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों ने इस मंच पर देशभक्ति, सांस्कृतिक लोकनाट्य, सामाजिक संदेशों से भरे नाटक, हिंदी और अंग्रेज़ी प्रस्तुतियों के ज़रिए यह दिखा दिया कि रंगमंच बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है.रंगमंच की खास बात यह रही कि यहाँ बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी भावनात्मक रूप से जुड़े दिखाई दिए मंच पर जब देशभक्ति या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर नाटक प्रस्तुत हुए, तो कई अभिभावकों की आंखें नम हो गईं एक नाटक में बच्ची के आर्मी में जाने के सपने को दिखाया गया, जिसने यह संदेश दिया कि सपनों की उड़ान को रोका नहीं जा सकता.

For All Latest Updates

TAGGED:

FAHIAN INTERNATIONAL SCHOOL
FIS STUDENT PERFORM ON SCHOOL STAGE
FAHAN INTERNATIONAL CULTURAL PROGM
DELHI FAHIAN INTERNATIONAL SCHOOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक राहगीरी कार्यक्रम

RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक राहगीरी कार्यक्रम,आयोजन के जरिए दिया गया सामाजिक संदेश

February 1, 2026 at 12:10 PM IST
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, नोएडा में भारी बारिश के साथ गिरे ओले

January 27, 2026 at 7:05 PM IST
दक्षिणी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की धूम

दिल्ली में बच्चों और महिलाओं ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस

January 26, 2026 at 8:54 PM IST
छात्रों की प्रस्तुति के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर

गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों ने प्रस्तुति से बांधा समां, CM रेखा गुप्ता हुईं गदगद

January 25, 2026 at 7:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.