नई दिल्ली : दिल्ली के सोनिया विहार, भजनपुरा, ताहिरपुर और साउथ दिल्ली से आए बच्चों ने जब एक साथ मंच साझा किया, तो रंगमंच ने एकता और भाईचारे की तस्वीर पेश की.सिविल लाइंस में आयोजित इस कार्यक्रम में हर प्रस्तुति के साथ तालियों की गूंज बढ़ती गई और दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावकों की आंखों में गर्व साफ झलक रहा था. मौका था फ़ाहान इंटरनेशनल का सांस्कृितक मंच. यहां 4 साल से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों ने इस मंच पर देशभक्ति, सांस्कृतिक लोकनाट्य, सामाजिक संदेशों से भरे नाटक, हिंदी और अंग्रेज़ी प्रस्तुतियों के ज़रिए यह दिखा दिया कि रंगमंच बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है.रंगमंच की खास बात यह रही कि यहाँ बच्चों के साथ-साथ अभिभावक भी भावनात्मक रूप से जुड़े दिखाई दिए मंच पर जब देशभक्ति या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर नाटक प्रस्तुत हुए, तो कई अभिभावकों की आंखें नम हो गईं एक नाटक में बच्ची के आर्मी में जाने के सपने को दिखाया गया, जिसने यह संदेश दिया कि सपनों की उड़ान को रोका नहीं जा सकता.