सुदीप्तो सेन की साल 2023 में निर्देशित फिल्म "द केरल स्टोरी" को लेकर काफी विवाद हुआ था. उसी तरह इसकी सीक्वल 'द केरल स्टोरी- 2' को लेकर विवाद शुरू हो गया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को 'द केरल स्टोरी 2' को "नफरत फैलाने वाली फिल्म" करार दिया और कहा कि इसके सीक्वल की रिलीज को अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए.उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया-"पहले भाग में कथित सांप्रदायिक एजेंडा और सरासर झूठ को भांपते हुए, केरल एक बार फिर हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदनाम करने के इस प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा". वहीं बीजेपी नेता शोभा सुरेंद्रन ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है लेकिन शीर्षक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि पहली फिल्म की तरह इस फिल्म को भी मलयाली लोग नकार देंगे. बुधवार को मुख्यमंत्री ने 'द केरल स्टोरी' के दूसरे भाग की आगामी रिलीज पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया था कि इसका पहला भाग "राज्य के प्रति नफरत फैलाने और उसकी धर्मनिरपेक्ष परंपरा को कमजोर करने के इरादे से" बनाया गया था. उन्होंने कहा कि "वे आपसी सहमति से हुए विवाहों को भी सांप्रदायिकता और जबरन धर्मांतरण के उदाहरण के रूप में पेश करके झूठा प्रचार कर रहे हैं.