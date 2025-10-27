ETV Bharat / Videos

देश में दूसरे चरण के SIR का ऐलान, मंगलवार से शुरू हो रही प्रक्रिया, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR - SECOND PHASE OF SIR FROM TUESDAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 9:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण के SIR का ऐलान किया है. इस चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा.. उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं. दूसरे चरण के SIR की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी.  SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पर तीन बार जाएंगे. ताकि कोई भी योग्य मतदाता SIR की प्रक्रिया से बाहर नहीं रहे. राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार तक राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें SIR प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें. 

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण के SIR का ऐलान किया है. इस चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा.. उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं. दूसरे चरण के SIR की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी.  SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पर तीन बार जाएंगे. ताकि कोई भी योग्य मतदाता SIR की प्रक्रिया से बाहर नहीं रहे. राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार तक राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें SIR प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND PHASE OF SIR FROM TUESDAY
WHAT IS SIR
SPECIAL INTENSIVE REVISION
दूसरे चरण के SIR का ऐलान
SECOND PHASE OF SIR FROM TUESDAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Drone didi

बनारस की महिला का घूंघट से निकलकर 'ड्रोन दीदी' बनने का सफर, किसानों की मददगार, महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा

October 27, 2025 at 9:33 PM IST
Chhath Puja

प्रवेश वर्मा ने सरकारी निवास को बनाया छठ घाट, इस भव्य व्यवस्था पर क्या बोले दिल्ली के मंत्री

October 27, 2025 at 7:48 PM IST
कैसे तैयार होता महाप्रसाद ठेकुआ?

लोक आस्था का महापर्व छठ: जानिए, कैसे तैयार होता है महाप्रसाद ठेकुआ? क्या है इसकी खासियत?

October 27, 2025 at 7:43 PM IST
MONTHA CYCLONE

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' की आशंका, प्रशासन ने की ये तैयारियां

October 27, 2025 at 6:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.