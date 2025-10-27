भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दूसरे चरण के SIR का ऐलान किया है. इस चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा.. उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं. दूसरे चरण के SIR की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी. SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर हर घर पर तीन बार जाएंगे. ताकि कोई भी योग्य मतदाता SIR की प्रक्रिया से बाहर नहीं रहे. राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार तक राजनीतिक दलों से मिलें और उन्हें SIR प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें.