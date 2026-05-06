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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल... 'सीड बॉल' से धरती को हरा-भरा बनाने की कोशिश - SEED BALL

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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 8:38 PM IST

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छिंदवाड़ा के पांजरा गांव की महिलाएं पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी पहल कर रही हैं. महिलाएं मिट्टी, गोबर और राख से ‘सीड बॉल’ तैयार कर रही हैं, जिनके अंदर पेड़ों के बीज डाले जाते हैं. मानसून के दौरान इन्हें जंगलों और बंजर इलाकों में फेंका जाएगा ताकि बारिश के साथ ये अंकुरित होकर पेड़ बन सकें. इस अभियान में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं. अब तक करीब 10 हजार सीड बॉल तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें इमली, अमलतास और अपराजिता जैसे स्थानीय पेड़ों के बीज शामिल हैं. यह पहल न सिर्फ हरियाली बढ़ाने का जरिया बन रही है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम भी साबित हो रही है.

छिंदवाड़ा के पांजरा गांव की महिलाएं पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी पहल कर रही हैं. महिलाएं मिट्टी, गोबर और राख से ‘सीड बॉल’ तैयार कर रही हैं, जिनके अंदर पेड़ों के बीज डाले जाते हैं. मानसून के दौरान इन्हें जंगलों और बंजर इलाकों में फेंका जाएगा ताकि बारिश के साथ ये अंकुरित होकर पेड़ बन सकें. इस अभियान में गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं. अब तक करीब 10 हजार सीड बॉल तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें इमली, अमलतास और अपराजिता जैसे स्थानीय पेड़ों के बीज शामिल हैं. यह पहल न सिर्फ हरियाली बढ़ाने का जरिया बन रही है, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम भी साबित हो रही है.

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