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छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17, वेदांता मृतकों के परिजन को 35-35 लाख मुआवजा देगी - VEDANTA POWER PLANT ACCIDENT UPDATE

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छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 6:51 PM IST

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बिजली उत्पादन करने वाली वेदांता पावर प्लांट में कल हुए हादसे में 17 मजदूरों की अबतक मौत हो चुकी है. अभी भी गंभीर रुप से घायलों का इलाज रायपुर में चल रहा है. जिसमें से कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. सक्ती कलेक्टर ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी पूरी व्यवस्था की गई है. कलेक्टर ने कहा कि प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन की चर्चा की बाद मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है. हादसे में जिन मजदूरों की जान गई है, उनके परिजनों को 35 लाख दिया जाएगा. इसके साथ ही परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी. जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनके इलाज का खर्च भी प्लांट प्रबंधन उठाएगा. जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं.

बिजली उत्पादन करने वाली वेदांता पावर प्लांट में कल हुए हादसे में 17 मजदूरों की अबतक मौत हो चुकी है. अभी भी गंभीर रुप से घायलों का इलाज रायपुर में चल रहा है. जिसमें से कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. सक्ती कलेक्टर ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले इसकी पूरी व्यवस्था की गई है. कलेक्टर ने कहा कि प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन की चर्चा की बाद मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है. हादसे में जिन मजदूरों की जान गई है, उनके परिजनों को 35 लाख दिया जाएगा. इसके साथ ही परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी. जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनके इलाज का खर्च भी प्लांट प्रबंधन उठाएगा. जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं.

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