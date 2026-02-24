ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट - CHHATTISGARH BUDGET 2026 LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 24, 2026 at 1:25 PM IST

|

Updated : February 24, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पत्नी के साथ वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा. वित्त मंत्री साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि साल 2026- 27 का बजट विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा बजट सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पत्नी के साथ वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा. वित्त मंत्री साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि साल 2026- 27 का बजट विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा बजट सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. 

Last Updated : February 24, 2026 at 2:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH SANKALP BUDGET
छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE
OP CHOUDHARY BUDGET
छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट
CHHATTISGARH BUDGET 2026 LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CHHATTISGARH BUDGET 2026 LIVE

छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

February 24, 2026 at 12:37 PM IST
BUDGET 2026

छत्तीसगढ़ बजट 2026 LIVE: वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नए विधानसभा भवन से पहला बजट

February 24, 2026 at 11:31 AM IST
CHHATTISGARH BUDGET 2026

छत्तीसगढ़ बजट 2026 LIVE: विधानसभा की कार्यवाही, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नए विधानसभा भवन से पहला बजट

February 24, 2026 at 11:00 AM IST
CHHATTISGARH ASSEMBLY

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का पहला दिन

February 23, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.