रायपुर: शनिवार को राज्योत्सव का भव्य आगाज रायपुर में हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्योत्सव का शुभारंभ किया. पीएम ने कहा कि देश में जिस तेजी से विकास का काम हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है. पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि बस्तर के युवा अपनी मेहनत से अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहे हैं. पीएम ने कहा कि नक्सलवाद का अंत करीब है.

''छत्तीसगढ़ में हो रहा 360 डिग्री के स्तर पर काम'': रजत जयंती वर्ष में शामिल होने आए बीजेपी नेताओं ने कहा कि विकास का काम यहां तेज रफ्तार से चल रहा है. विकास के कामों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आ रही है. केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद मिल रही है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 360 डिग्री के स्तर पर विकास का काम हो रहा है. रायपुर से लेकर बस्तर का कोना कोना विकसित किया जा रहा है. बीजेपी ने पीएम के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है. पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत लगातार विकास के पथ पर प्रगति कर रहा है. राज्योत्सव 2025 का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है.