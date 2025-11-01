छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव LIVE, पीएम मोदी दे रहे 14,260 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात - CHHATTISGARH FOUNDATION DAY
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 4:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी प्रदेशवासियों को 14,260 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं. इसमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश भी करा रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी कर रहे हैं. त्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाइवे की आधारशिला पीएम मोदी रख रहे हैं. जिसे भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है. नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी के निर्माण की आधारशिला भी पीएम रख रहे हैं. विद्युत क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय ईआर-डब्ल्यूआर इंटरकनेक्शन परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया.
