रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. प्रश्नकाल से शुरू हुई सदन की कार्यवाही में पहला प्रश्न उच्च शिक्षण संस्थान के मामले में विधायक प्रणव कुमार मरपची ने किया है. उन्होंने प्रश्न किया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कितने और कौन-कौन से उच्च शिक्षा संस्थान संचालित हैं, और उनमें से कौन-कौन से स्वीकृत हैं? भविष्य में किन संस्थानों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव है? इसका जवाब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा दे रहे हैं. विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने लोक निर्माण विभाग से जुड़ा सवाल लगाया है. डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्य के विकासकार्य से जुड़ा है. जिसका जवाब डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव देंगे. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. सदन में आज दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं.