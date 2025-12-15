ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही LIVE - CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 11:01 AM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 12:01 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. आज सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन में पहले दिवंगन नेता और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. प्रश्नकाल में पहला सवाल महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ है. वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक, जिलेवार, स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल और इंसीनरेटर मशीन के बारे में जानकारी मांगी. जिसका जवाब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दे रही हैं. प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. इसके बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. ध्यानाकर्षण भी लगाए गए हैं. 

TAGGED:

CHHATTISGARH VIDHANSABHA LIVE
छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही
CHHATTISGARH WINTER SESSION
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र
CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

