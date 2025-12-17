छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही LIVE - CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 11:01 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 11:25 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. प्रश्नकाल में पहला प्रश्न विधायक राघेंद्र कुमार सिंह ने महातरी सदन के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाने के प्रावधान पर सवाल किया है. उनका पहला सवाल है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में "महतारी सदन" के निर्माण को मंजूरी दी गई? महतारी सदन की निर्माण लागत कितनी थी? कार्य के कार्यान्वयन के लिए निर्माण एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका जवाब प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दे रहे हैं.
