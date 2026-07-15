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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

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छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 12:00 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो रही है. प्रश्नकाल में पहला सवाल जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़ा हुआ है. भूपेश बघेल ने मेसर्स यूनिनॉर इंडिया लिमिटेड की घटिया दवाओं से जुड़ा प्रश्न लगाया है. क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सच है कि मेसर्स यूनिनॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई 'एरीन टैबलेट आईपी' को गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के कारण गुजरात सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार या सीजीएमएससी को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई थी? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में इस घटिया दवा की खरीद और आपूर्ति के आदेश को उचित मंजूरी दी गई थी? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसका उत्तर दे रहे हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हो रही है. प्रश्नकाल में पहला सवाल जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़ा हुआ है. भूपेश बघेल ने मेसर्स यूनिनॉर इंडिया लिमिटेड की घटिया दवाओं से जुड़ा प्रश्न लगाया है. क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सच है कि मेसर्स यूनिनॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई 'एरीन टैबलेट आईपी' को गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने के कारण गुजरात सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार या सीजीएमएससी को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई थी? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में इस घटिया दवा की खरीद और आपूर्ति के आदेश को उचित मंजूरी दी गई थी? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसका उत्तर दे रहे हैं.

Last Updated : July 15, 2026 at 12:00 PM IST

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