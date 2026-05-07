छत्तीसगढ़ में बकरी पालन से आत्मनिर्भर बनती लखपति दीदी महिलाएं - CHHATTISGARH
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Published : May 7, 2026 at 3:04 PM IST
छत्तीसगढ़ में ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत महिलाएं आधुनिक बकरी पालन के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सरकार प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 62 करोड़ रुपये की बकरी पालन योजना की शुरुआत की है. रायपुर जिले में 27 महिलाएं इस योजना से जुड़कर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं. महिलाओं को 10 बकरियां, 2 बकरे, एक साल का बीमा, वैक्सीन और चारा उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला पंचायत अधिकारियों के अनुसार, इस मॉडल से महिलाएं सालाना 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकती हैं. यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
छत्तीसगढ़ में ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत महिलाएं आधुनिक बकरी पालन के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सरकार प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 62 करोड़ रुपये की बकरी पालन योजना की शुरुआत की है. रायपुर जिले में 27 महिलाएं इस योजना से जुड़कर सफलता की नई कहानी लिख रही हैं. महिलाओं को 10 बकरियां, 2 बकरे, एक साल का बीमा, वैक्सीन और चारा उपलब्ध कराया जा रहा है. जिला पंचायत अधिकारियों के अनुसार, इस मॉडल से महिलाएं सालाना 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकती हैं. यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.