छत्तीसगढ़ इंवेस्टर कनेक्ट LIVE, हैदराबाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:42 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छत्तीसगढ़ निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए हैं. तेलंगाना और दक्षिण भारत के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करने इंवेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार हैदराबाद में आयोजित इंवेस्टर कनेक्ट मीट के जरिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना चाहती है. इसका मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य सरकार की नई उद्योग नीति (2024–30) के तहत, अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है.
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छत्तीसगढ़ निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए हैं. तेलंगाना और दक्षिण भारत के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करने इंवेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार हैदराबाद में आयोजित इंवेस्टर कनेक्ट मीट के जरिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना चाहती है. इसका मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य सरकार की नई उद्योग नीति (2024–30) के तहत, अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है.