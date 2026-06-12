ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ इंवेस्टर कनेक्ट LIVE, हैदराबाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ निवेशक संपर्क हैदराबाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 12:13 PM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 12:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छत्तीसगढ़ निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए हैं. तेलंगाना और दक्षिण भारत के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करने इंवेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार हैदराबाद में आयोजित इंवेस्टर कनेक्ट मीट के जरिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना चाहती है.  इसका मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य सरकार की नई उद्योग नीति (2024–30) के तहत, अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है.

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में छत्तीसगढ़ निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए हैं. तेलंगाना और दक्षिण भारत के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आकर्षित करने इंवेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार हैदराबाद में आयोजित इंवेस्टर कनेक्ट मीट के जरिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना चाहती है.  इसका मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के निवेशकों को आकर्षित करना है. राज्य सरकार की नई उद्योग नीति (2024–30) के तहत, अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है.

Last Updated : June 12, 2026 at 12:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ इंवेस्टर कनेक्ट मीट
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
VISHNUDEO SAI HYDERABAD
INVESTOR CONNECT HYDERABAD
CHHATTISGARH INVESTOR CONNECT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

With a team of passionate journalists, stringers, and contributors spread across the entire state, ETV Bharat Chhattisgarh brings together a collection of the most remarkable stories emerging from the region. The portal’s attention goes beyond the ordinary and routine narratives, as it proactively scouts for distinct, exceptional, and unparalleled tales, and offer the same to its audience....view details

संबंधित ख़बरें

Sri Sri Ravi Shankar's Satsang

गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर जी का सत्संग LIVE, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद

May 20, 2026 at 7:00 PM IST
Central Regional Council meeting

जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

May 19, 2026 at 4:00 PM IST
AMIT SHAH BASTAR

बस्तर में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह LIVE

May 18, 2026 at 1:36 PM IST
AMIT SHAH CHHATTISGARH

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में कर रहे डायल 112 के नए वाहनों का फ्लैग ऑफ LIVE

May 18, 2026 at 11:15 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.