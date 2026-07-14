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धान से हल्दी की ओर बढ़ते कदम… छत्तीसगढ़ के वनांचल में 250 किसानों के साथ शुरू हुई ‘हल्दी क्रांति’ - DHAMTARI

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CHHATTISGARH TURMERIC FARMING (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 8:37 PM IST

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छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हल्दी उत्पादन का एक समग्र मॉडल तैयार किया गया है. इस परियोजना के तहत 250 किसानों को आधुनिक खेती, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है. जिला प्रशासन और ‘प्रदान’ संस्था के सहयोग से 500 एकड़ में 10 टन उच्च गुणवत्ता वाले राइजोम के साथ हल्दी की खेती शुरू की गई है, जबकि आगामी सीजन में 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत प्रोसेसिंग यूनिट और एफपीओ के माध्यम से किसानों को बीज व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. पथरीली भूमि वाले इस क्षेत्र में हल्दी की खेती किसानों के लिए स्थायी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नया विकल्प बनकर उभर रही है.

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हल्दी उत्पादन का एक समग्र मॉडल तैयार किया गया है. इस परियोजना के तहत 250 किसानों को आधुनिक खेती, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है. जिला प्रशासन और ‘प्रदान’ संस्था के सहयोग से 500 एकड़ में 10 टन उच्च गुणवत्ता वाले राइजोम के साथ हल्दी की खेती शुरू की गई है, जबकि आगामी सीजन में 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत प्रोसेसिंग यूनिट और एफपीओ के माध्यम से किसानों को बीज व प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. पथरीली भूमि वाले इस क्षेत्र में हल्दी की खेती किसानों के लिए स्थायी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का नया विकल्प बनकर उभर रही है.

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