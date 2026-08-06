VB G Ram G पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - CHHATTISGARH CM PC
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 3:03 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय VB G RAM G विकसित भारत जी राम जी पर महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं. सीएम रायपुर स्थित महानदी भवन में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं. सीएम विकसित भारत जी राम जी से जुड़े विभिन्न पहलुओं, इसकी रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकता पर जानकारी साझा कर रहे हैं. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (जी राम जी ) अधिनियम 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है. इस नए कानून ने मनरेगा की जगह ली है. वीबी जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्रों में रहने वालों लोगों को साल में 125 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिली है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय VB G RAM G विकसित भारत जी राम जी पर महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं. सीएम रायपुर स्थित महानदी भवन में मीडिया से रूबरू हो रहे हैं. सीएम विकसित भारत जी राम जी से जुड़े विभिन्न पहलुओं, इसकी रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकता पर जानकारी साझा कर रहे हैं. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (जी राम जी ) अधिनियम 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है. इस नए कानून ने मनरेगा की जगह ली है. वीबी जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीणों क्षेत्रों में रहने वालों लोगों को साल में 125 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिली है.