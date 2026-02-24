छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट - CHHATTISGARH BUDGET
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 24, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 12:58 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में प्रदेश का 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री पत्नी के साथ वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा. वित्त मंत्री साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि साल 2026- 27 का बजट विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट है. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा बजट सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.
