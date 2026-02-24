ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ बजट 2026 LIVE: विधानसभा की कार्यवाही, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नए विधानसभा भवन से पहला बजट - BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ बजट 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 24, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. सदन की कार्यवाही चल रही है. प्रश्नकाल में विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं. प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट लेकर आ रहे हैं. खास बात है कि वित्त मंत्री इस बार नए विधानसभा भवन से पहली बार बजट पेश कर रहे हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने साल 2026- 27 के बजट को विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा बजट  सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए उनकी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. सदन की कार्यवाही चल रही है. प्रश्नकाल में विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं. प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट लेकर आ रहे हैं. खास बात है कि वित्त मंत्री इस बार नए विधानसभा भवन से पहली बार बजट पेश कर रहे हैं. सीएम विष्णुदेव साय ने साल 2026- 27 के बजट को विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला का बजट बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा बजट  सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए उनकी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CG BUDGET SESSION LIVE
CHHATTISGARH BUDGET 2026
छत्तीसगढ़ बजट
छत्तीसगढ़ बजट 2026
BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CHHATTISGARH ASSEMBLY

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही का पहला दिन

February 23, 2026 at 11:00 AM IST
Bastar Pandum 2026

Live बस्तर पंडुम 2026: आयोजन में शामिल हो रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

February 9, 2026 at 12:33 PM IST
पीएम मोदी कर रहे बच्चों से बातचीत

Live Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी कर रहे बच्चों से बातचीत

February 9, 2026 at 10:13 AM IST
BASTAR PANDUM

बस्तर पंडुम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही शुभारंभ LIVE

February 7, 2026 at 11:26 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.