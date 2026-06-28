सिर्फ एक आसान स्कैन और पता चल जाता है गाड़ी के ड्राइवर का परिचय. छत्तीसगढ़ के रायपुर में, 15,000 से ज्यादा ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा में क्यूआर कोड लगाए गए हैं. इससे यात्री अपनी यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान ड्राइवर की वेरिफाइड जानकारी देख सकते हैं. रायपुर प्रशासन की इस पहल का मकसद यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पारदर्शिता लाना है. क्यूआर कोड स्कैन करके, यात्री ड्राइवर का नाम, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी देख सकते हैं. रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि इस सिस्टम से राइड ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी और यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा.

बड़े पैमाने पर शुरू की गई इस पहल ने 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में भी जगह बनाई है. अधिकारियों का दावा है कि ये तीन-पहिया वाहनों के लिए दुनिया की पहली क्यूआर कोड-बेस्ड पहल है. टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के साथ रायपुर का तीन-पहिया वाहनों वाला क्यूआर कोड सिस्टम यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद कर रहा है.