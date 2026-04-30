Chhattisgarh Assembly Special Session: महिला आरक्षण और परिसीमन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र - CHHATTISGARH ASSEMBLY
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 30, 2026 at 10:59 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज चल रहा है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा सदस्यों के निधन का उल्लेख किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य जगेश्वर राम भगत और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई के निधन का उल्लेख किया गया. सभापति तालिका की घोषणा के बाद सीएम विष्णदेव साय शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि " इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास औऱ सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए."
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज चल रहा है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा सदस्यों के निधन का उल्लेख किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य जगेश्वर राम भगत और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई के निधन का उल्लेख किया गया. सभापति तालिका की घोषणा के बाद सीएम विष्णदेव साय शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि " इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास औऱ सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए."