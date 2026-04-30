ETV Bharat / Videos

Chhattisgarh Assembly Special Session: महिला आरक्षण और परिसीमन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र - CHHATTISGARH ASSEMBLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 10:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज चल रहा है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा सदस्यों के निधन का उल्लेख किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य जगेश्वर राम भगत और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई के निधन का उल्लेख किया गया. सभापति तालिका की घोषणा के बाद सीएम विष्णदेव साय शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि " इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास औऱ सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए."

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज चल रहा है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा सदस्यों के निधन का उल्लेख किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य जगेश्वर राम भगत और राज्यसभा की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई के निधन का उल्लेख किया गया. सभापति तालिका की घोषणा के बाद सीएम विष्णदेव साय शासकीय संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि " इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान और महिलाओं के समग्र विकास औऱ सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए."

For All Latest Updates

TAGGED:

CG VIDHANSABHA LIVE
SPECIAL SESSION CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र
WOMEN RESERVATION
CHHATTISGARH ASSEMBLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Discussion on Naxalism in Lok Sabha

माओवाद के खात्मे को लेकर सदन में चर्चा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा से LIVE

March 30, 2026 at 6:11 PM IST
AMIT SHAH LOKSABHA

नक्सलवाद पर लोकसभा में चर्चा LIVE

March 30, 2026 at 1:54 PM IST
CHHATTISGARH BUDGET SESSION

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन, प्रश्नकाल LIVE

March 20, 2026 at 11:00 AM IST
chhattisgarh assembly budget session

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE

March 19, 2026 at 11:05 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.