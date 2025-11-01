छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे उद्घाटन LIVE - MODI CHHATTISGARH VISIT
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 12:43 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 1:43 PM IST
रायपुर: राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं. नया विधानसभा भवन लगभग 273.11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. सरकार का दावा है कि नया विधानसभा भवन आने वाले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह भवन भूकंप रोधी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष हो. नई विधानसभा भवन को तीन ब्लॉकों A, B और C में विभाजित किया गया है, जिनमें हर हिस्से की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है. यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है.
