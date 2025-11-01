ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे उद्घाटन LIVE - MODI CHHATTISGARH VISIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 12:43 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं. नया विधानसभा भवन लगभग 273.11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. सरकार का दावा है कि नया विधानसभा भवन आने वाले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह भवन भूकंप रोधी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष हो. नई विधानसभा भवन को तीन ब्लॉकों A, B और C में विभाजित किया गया है, जिनमें हर हिस्से की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है. यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है. 

रायपुर: राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं. नया विधानसभा भवन लगभग 273.11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. सरकार का दावा है कि नया विधानसभा भवन आने वाले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह भवन भूकंप रोधी, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष हो. नई विधानसभा भवन को तीन ब्लॉकों A, B और C में विभाजित किया गया है, जिनमें हर हिस्से की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है. यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है. 

Last Updated : November 1, 2025 at 1:43 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH ASSEMBLY NEW BUILDING
CHHATTISGARH FOUNDATION DAY
छत्तीसगढ़ विधानसभा
MODI CHHATTISGARH VISIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CG VIDHANSABHA BHAVAN LIVE

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण LIVE

November 1, 2025 at 12:25 PM IST
BRAHMA KUMARIS PEACE SUMMIT

ब्रह्माकुमारी शांति शिखर उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी LIVE

November 1, 2025 at 11:31 AM IST
MODI CHHATTISGARH VISIT

सत्य साईं संजीवनी चाइल्ड हार्ट अस्पताल में पीएम मोदी, हृदय रोगों का इलाज करा चुके 2500 बच्चों से बातचीत

November 1, 2025 at 11:02 AM IST
JAGDALPUR LIVE PRESS CONFERENCE

जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय की प्रेसवार्ता LIVE, पूना मारगेम के अंतर्गत 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

October 17, 2025 at 1:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.