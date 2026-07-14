छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE - छत्तीसगढ़ प्रश्नकाल
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 11:02 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन कार्य और जल टैंक का निर्माण को लेकर विधायक भैया लाल राजवाड़े ने प्रश्न किया है. जल अवशोषण मिशन के अंतर्गत बैकुंठपुर जिला-कोरिया में भूमिगत जल टैंक और पाइपलाइन निर्माण कार्य में दिशा-निर्देशों का पालन न करने और दोषपूर्ण पाइपलाइनों की स्थापना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई? जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैकुंठपुर में कितनी पानी टैंकों का निर्माण हुआ है? इसके लिए कितना भुगतान किया गया. इसका जवाब लोक निर्माण मंत्री अरुण साव दे रहे हैं. रायपुर शहर में जल आपूर्ति को लेकर भी सवाल लगाए गए हैं.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई. जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन कार्य और जल टैंक का निर्माण को लेकर विधायक भैया लाल राजवाड़े ने प्रश्न किया है. जल अवशोषण मिशन के अंतर्गत बैकुंठपुर जिला-कोरिया में भूमिगत जल टैंक और पाइपलाइन निर्माण कार्य में दिशा-निर्देशों का पालन न करने और दोषपूर्ण पाइपलाइनों की स्थापना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई? जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैकुंठपुर में कितनी पानी टैंकों का निर्माण हुआ है? इसके लिए कितना भुगतान किया गया. इसका जवाब लोक निर्माण मंत्री अरुण साव दे रहे हैं. रायपुर शहर में जल आपूर्ति को लेकर भी सवाल लगाए गए हैं.