छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र LIVE पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई को नेता दे रहे श्रद्धांजलि - पद्म विभूषण तीजन बाई
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 11:08 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है. मानसून सत्र के पहले दिन 11 बजे सदन शुरू होने के बाद सबसे पहले पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाली तीजन बाई को विधानसभा में मौजूद सभी विधायक श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसके अलावा सदन में आज प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल लगाए है. जिनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है. मानसून सत्र के पहले दिन 11 बजे सदन शुरू होने के बाद सबसे पहले पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाली तीजन बाई को विधानसभा में मौजूद सभी विधायक श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसके अलावा सदन में आज प्रश्नकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल लगाए है. जिनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा.