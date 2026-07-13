छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH QUESTION HOUR
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 12:00 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है. पहले दिन की कार्यवाही चल रही है. सदन में पहले पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद प्रश्नकाल शुरू की कार्यवाही चल रही है. कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने पहला प्रश्न डीएड और बीएड कॉलेज को लेकर लगाया है. राज्य के कितने जिलों में बी.एड./डी.एड. कॉलेज चल रहे हैं, और जिन जिलों में बी.एड./डी.एड. कॉलेज नहीं हैं, वहां ये कॉलेज कब खुलेंगे? क्या प्रशासन को कोंडागांव जिले में बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? क्या शहीद महेंद्रकर्मा विश्वविद्यालय वर्तमान में उन विषयों के लिए शिक्षकों को आमंत्रित कर रहा है जिनमें फिलहाल कोई छात्र नामांकित नहीं है? राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा इसका जवाब दे रहे हैं.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है. पहले दिन की कार्यवाही चल रही है. सदन में पहले पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई. उसके बाद प्रश्नकाल शुरू की कार्यवाही चल रही है. कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने पहला प्रश्न डीएड और बीएड कॉलेज को लेकर लगाया है. राज्य के कितने जिलों में बी.एड./डी.एड. कॉलेज चल रहे हैं, और जिन जिलों में बी.एड./डी.एड. कॉलेज नहीं हैं, वहां ये कॉलेज कब खुलेंगे? क्या प्रशासन को कोंडागांव जिले में बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है? क्या शहीद महेंद्रकर्मा विश्वविद्यालय वर्तमान में उन विषयों के लिए शिक्षकों को आमंत्रित कर रहा है जिनमें फिलहाल कोई छात्र नामांकित नहीं है? राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा इसका जवाब दे रहे हैं.