छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH ASSEMBLY
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 11:01 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है. प्रश्नकाल चल रहा है. पहला सवाल चावल की आवश्यकता और केंद्रीय पूल और राज्य पूल से इसकी आपूर्ति की स्थिति पर विधायक शेषराज हरबंश ने सवाल लगाया है. इस प्रश्न का जवाब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल दे रहे हैं. विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के राशन दुकानों के बचत खातों का सत्यापन से जुड़ा सवाल लगाया है. इसका जवाब भी खाद्य मंत्री दयालदास बघेल देंगे. विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना से जुड़ा सवाल सदन में लगाया है. उनका सवाल है राज्य में महातारी वंदन योजना की शुरुआत से अब तक कितनी पात्र महिलाओं का पंजीकरण हुआ है और उन्हें इस योजना का लाभ मिला है, और जून 2026 तक कितनी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है?. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसका जवाब देंगी.
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है. प्रश्नकाल चल रहा है. पहला सवाल चावल की आवश्यकता और केंद्रीय पूल और राज्य पूल से इसकी आपूर्ति की स्थिति पर विधायक शेषराज हरबंश ने सवाल लगाया है. इस प्रश्न का जवाब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल दे रहे हैं. विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के राशन दुकानों के बचत खातों का सत्यापन से जुड़ा सवाल लगाया है. इसका जवाब भी खाद्य मंत्री दयालदास बघेल देंगे. विधायक उमेश पटेल ने महतारी वंदन योजना से जुड़ा सवाल सदन में लगाया है. उनका सवाल है राज्य में महातारी वंदन योजना की शुरुआत से अब तक कितनी पात्र महिलाओं का पंजीकरण हुआ है और उन्हें इस योजना का लाभ मिला है, और जून 2026 तक कितनी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है?. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसका जवाब देंगी.