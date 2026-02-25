रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 ऑफ 2003) की धारा 182 के तहत अपेक्षित अधिसूचना संख्या (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवां संशोधन), 2025, 22 अगस्त, 2025 को अधिसूचित संख्या 112/CSERC/2025 और (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025, 20 नवंबर, 2025 को अधिसूचित संख्या 113/CSERC/2025 को सदन में रखेंगे.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कंपनी अधिनियम, 2013 (संख्या 18 ऑफ 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के लिए तेरहवीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

परिवहन मंत्री केदार कश्यप अधिसूचना संख्या नियम-5/107/2025 परिवहन, 2 जनवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1991 (संख्या 25 ऑफ 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार पेश करेंगे.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) के तहत

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर की वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी पटल पर रखेंगे.