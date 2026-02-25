ETV Bharat / Videos

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, प्रश्नकाल की कार्यवाही LIVE - CHHATTISGARH BUDGET SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 11:00 AM IST

|

Updated : February 25, 2026 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 ऑफ 2003) की धारा 182 के तहत अपेक्षित अधिसूचना संख्या (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवां संशोधन), 2025, 22 अगस्त, 2025 को अधिसूचित संख्या 112/CSERC/2025 और (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025, 20 नवंबर, 2025 को अधिसूचित संख्या 113/CSERC/2025 को सदन में रखेंगे. 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कंपनी अधिनियम, 2013 (संख्या 18 ऑफ 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के लिए तेरहवीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

परिवहन मंत्री केदार कश्यप अधिसूचना संख्या नियम-5/107/2025 परिवहन,  2 जनवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1991 (संख्या 25 ऑफ 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार पेश करेंगे. 

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) के तहत

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर की वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी पटल पर रखेंगे. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विद्युत अधिनियम, 2003 (संख्या 36 ऑफ 2003) की धारा 182 के तहत अपेक्षित अधिसूचना संख्या (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवां संशोधन), 2025, 22 अगस्त, 2025 को अधिसूचित संख्या 112/CSERC/2025 और (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025, 20 नवंबर, 2025 को अधिसूचित संख्या 113/CSERC/2025 को सदन में रखेंगे. 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कंपनी अधिनियम, 2013 (संख्या 18 ऑफ 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के लिए तेरहवीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

परिवहन मंत्री केदार कश्यप अधिसूचना संख्या नियम-5/107/2025 परिवहन,  2 जनवरी, 2026 को छत्तीसगढ़ मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1991 (संख्या 25 ऑफ 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार पेश करेंगे. 

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) के तहत

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड, रायपुर की वर्ष 2024-25 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी पटल पर रखेंगे. 

Last Updated : February 25, 2026 at 12:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र
CHHATTISGARH ASSEMBLY
BUDGET SESSION
CG VIDHANSABHA LIVE
CHHATTISGARH BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

CHHATTISGARH BUDGET 2026 LIVE

छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट

February 24, 2026 at 1:25 PM IST
CHHATTISGARH BUDGET 2026 LIVE

छत्तीसगढ़ का बजट 2026 LIVE, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

February 24, 2026 at 12:37 PM IST
BUDGET 2026

छत्तीसगढ़ बजट 2026 LIVE: वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नए विधानसभा भवन से पहला बजट

February 24, 2026 at 11:31 AM IST
CHHATTISGARH BUDGET 2026

छत्तीसगढ़ बजट 2026 LIVE: विधानसभा की कार्यवाही, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नए विधानसभा भवन से पहला बजट

February 24, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.