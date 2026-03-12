छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH ASSEMBLY
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 10:59 AM IST
Updated : March 12, 2026 at 12:02 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. मंत्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (संख्या 17 ऑफ 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) के अनुसार, अधिसूचना संख्या LAW/762/2025 कॉम. को-ऑप. एवं आरसीएस, को पटल पर रखेंगे. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या 23 ऑफ 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) के तहत आवश्यक अधिसूचना संख्या नियम/170/2025-आवास, पटल पर रखेंगे. चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय परिषद नियम, 2025 को, अधिसूचना संख्या नियम/370/2025 एमईडी, को पटल पर रखेंगे. दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं. पुन्नूलाल मोहले, उपमुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान मुंगेली जिले और अन्य जिलों को जोड़ने वाली सभी सड़कों की जर्जर स्थिति की ओर आकर्षित करेंगे. विधायक चतुरि नंद और लखेश्वर बघेल, कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान CHAMPS प्रणाली के माध्यम से कृषि विकास एवं किसान कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगे.
