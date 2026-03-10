रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं. विधायक अजय चंद्राकर, धरमलाल कौशिक और धरमजीत सिंह रायपु स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर अनियमितता किए जाने को लेकर डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का ध्यान आकर्षित करेंगे. विधायक द्वारिकाधीश यादव, सिरपुर महोत्सव के आय-व्यय और प्रबंधन में अनियमितताओं की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. सदन में कई प्रतिवेदनों की प्रस्तुति होगी. इसके अलावा कई याचिकाओं को भी पेश किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदान मांगों पर उपमुख्यमंत्री कार्यालय में विजय शर्मा चर्चा करेंगे.