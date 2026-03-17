छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में आज प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. वित्त मंत्री, ओपी चौधरी वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय लेखा, खंड 1 और खंड 2, और विनियोग लेखा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पेश करेंगे. वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (संख्या 16, 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार, वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमानों के संबंध में तीसरी तिमाही के लिए आय एवं व्यय के रुझानों की समीक्षा भी पेश करेंगे. आज सदन में दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं. गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के सदस्य कुंवर सिंह निषाद, उपमुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान सिबदी और भारदकला गांवों के बीच सिबदी नाले पर पुलिया के निर्माण न होने की ओर आकर्षित करेंगे. ललित चंद्रकार, महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान कामकाजी महिलाओं के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन न होने की ओर आकर्षित करेंगे. कई याचिकाएं भी पेश किए जाएंगे.