छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही, प्रश्नकाल LIVE - CHHATTISGARH ASSEMBLY
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 12:01 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल चल रहा है. प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखा जाएगा. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन साल 2024- 25 पटल पर रखेंगे. लखनलाल देवांगन छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन साल 2023-24 पटल पर रखेंगे. लक्ष्मी राजवाड़े छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन साल 2024- 25 पटल पर रखेंगी. दो ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं. याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. मंत्री ओपी चौधरी वित्त विभागों से संबंधित मांगों पर चर्चा करेंगे. मंत्री रामविचार नेताम कृषि और पशुपालन से संबंधित मांगों पर चर्चा करेंगे.
