ETV Bharat / Videos

Chhath Puja 2026: नोएडा के 13 संवेदनशील छठ घाटों पर विशेष सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नोएडा में छठ पूजा को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो गई है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है. छठ पर्व के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए करीब 2500 सिविल पुलिसकर्मियों के साथ दो कंपनी पीएसी (PAC) की तैनाती की गई है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) संकल्प शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि जिले में छठ पूजा के लिए कुल 146 स्थानों पर घाट बनाए गए हैं. इनमें 13 घाट ऐसे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है. इन संवेदनशील और प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. यहां सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी भीड़ और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो गई है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है. छठ पर्व के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए करीब 2500 सिविल पुलिसकर्मियों के साथ दो कंपनी पीएसी (PAC) की तैनाती की गई है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) संकल्प शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि जिले में छठ पूजा के लिए कुल 146 स्थानों पर घाट बनाए गए हैं. इनमें 13 घाट ऐसे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है. इन संवेदनशील और प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. यहां सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी भीड़ और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA 2026
CHHATH PUJA 2026 NOIDA
NOIDA POLICE CHHATH PUJA SECURITY
गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट
नोएडा में छठ पूजा की व्यवस्था

संबंधित ख़बरें

NSUI के खिलाफ जमकर प्रदर्शन

दिल्ली के रामानुजन कॉलेज के छात्र और एबीवीपी छात्र संगठन ने किया NSUI के खिलाफ प्रदर्शन

November 12, 2026 at 3:29 PM IST
Vijendra Gupta in ISKCON Temple in East of Kailash

गोवर्धन पूजा पर इस्कॉन मंदिर पहुंचे विजेंद्र गुप्ता, दिल्लीवासियों को दी शुभकामनाएं

November 10, 2026 at 2:13 PM IST
कल्काजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

दीपावली के दिन महाकाली का पूजा: प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

November 8, 2026 at 4:14 PM IST
Diwali Fair Organised at Rohini Asha Kiran Home, Persons with Disabilities Showcase Their Talent

दिल्ली: रोहिणी के आशा किरण होम में दिवाली मेले का आयोजन, दिव्यांगजनों ने लगाए अपने हुनर के स्टॉल

November 6, 2026 at 6:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.