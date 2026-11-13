Chhath Puja 2026: नोएडा के 13 संवेदनशील छठ घाटों पर विशेष सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

नई दिल्ली/नोएडा: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो गई है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है. छठ पर्व के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिले में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए करीब 2500 सिविल पुलिसकर्मियों के साथ दो कंपनी पीएसी (PAC) की तैनाती की गई है. यह जानकारी ईटीवी भारत से खास बातचीत में जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) संकल्प शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि जिले में छठ पूजा के लिए कुल 146 स्थानों पर घाट बनाए गए हैं. इनमें 13 घाट ऐसे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है. इन संवेदनशील और प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. यहां सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी भीड़ और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी.