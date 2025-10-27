नई दिल्ली: दुनियाभर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है. खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है. छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार शाम को पटना, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया.

बिहार चुनाव के बीच छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि, दिल्ली में पूर्वांचल समाज राजनीति के केंद्र में रहा है. उन्होंने कहा कि जब वे सांसद थे तब प्रत्येक साल वे छठ पर्व के अवसर पर छठ घाट बनवाते थे. उन्होंने कहा कि, इस महापर्व पर उन्होंने घर के बाहर लॉन में ही छठ पर्व लोगों के साथ मना रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, माताएं, बहनें उनसे छठ घाट बनवाने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने अपने घर के लॉन को खोदकर छठ घाट बना दिया. उन्होंने कहा कि, भाजपा कार्यकर्ता हर साल छठ पूजा धूमधाम से मनाते हैं. खास तौर दिल्ली में पिछली सरकार जो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उस पर उनकी सरकार का पूरा फोकस है. इस पावन अवसर पर ईटीवी भारत से प्रवेश वर्मा ने खास बातचीत की....