ETV Bharat / Videos

प्रवेश वर्मा ने सरकारी निवास को बनाया छठ घाट, इस भव्य व्यवस्था पर क्या बोले दिल्ली के मंत्री - PARVESH VERMA ON CHHATH MAHAPARV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दुनियाभर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है. खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है. छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार शाम को पटना, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया.

बिहार चुनाव के बीच छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि, दिल्ली में पूर्वांचल समाज राजनीति के केंद्र में रहा है. उन्होंने कहा कि जब वे सांसद थे तब प्रत्येक साल वे छठ पर्व के अवसर पर छठ घाट बनवाते थे. उन्होंने कहा कि, इस महापर्व पर उन्होंने घर के बाहर लॉन में ही छठ पर्व लोगों के साथ मना रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि, माताएं, बहनें उनसे छठ घाट बनवाने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने अपने घर के लॉन को खोदकर छठ घाट बना दिया. उन्होंने कहा कि, भाजपा कार्यकर्ता हर साल छठ पूजा धूमधाम से मनाते हैं. खास तौर दिल्ली में पिछली सरकार जो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उस पर उनकी सरकार का पूरा फोकस है. इस पावन अवसर पर ईटीवी भारत से प्रवेश वर्मा ने खास बातचीत की....

नई दिल्ली: दुनियाभर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है. खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है. छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी सोमवार शाम को पटना, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया.

बिहार चुनाव के बीच छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि, दिल्ली में पूर्वांचल समाज राजनीति के केंद्र में रहा है. उन्होंने कहा कि जब वे सांसद थे तब प्रत्येक साल वे छठ पर्व के अवसर पर छठ घाट बनवाते थे. उन्होंने कहा कि, इस महापर्व पर उन्होंने घर के बाहर लॉन में ही छठ पर्व लोगों के साथ मना रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि, माताएं, बहनें उनसे छठ घाट बनवाने का अनुरोध किया था, इसलिए उन्होंने अपने घर के लॉन को खोदकर छठ घाट बना दिया. उन्होंने कहा कि, भाजपा कार्यकर्ता हर साल छठ पूजा धूमधाम से मनाते हैं. खास तौर दिल्ली में पिछली सरकार जो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उस पर उनकी सरकार का पूरा फोकस है. इस पावन अवसर पर ईटीवी भारत से प्रवेश वर्मा ने खास बातचीत की....

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATH PUJA
PARVESH VERMA
DELHI MINISTER
छठ महापर्व
PARVESH VERMA ON CHHATH MAHAPARV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कैसे तैयार होता महाप्रसाद ठेकुआ?

लोक आस्था का महापर्व छठ: जानिए, कैसे तैयार होता है महाप्रसाद ठेकुआ? क्या है इसकी खासियत?

October 27, 2025 at 7:43 PM IST
MONTHA CYCLONE

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' की आशंका, प्रशासन ने की ये तैयारियां

October 27, 2025 at 6:51 PM IST
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

समुद्री 'कचरे' को बनाया खजाना! झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
Haryana biggest gangster arrested

हरियाणा के बड़े गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश में ले रखी थी शरण

October 26, 2025 at 11:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.